Naissance rarissime d’un monarque de Fatu Hiva

La construction en urgence d’un centre d’élevage de monarque, espèce au bord de l’extinction, sur Fatu Hiva, n’aura pas été vaine. Après 3 tentatives d’élevage en 2023, toutes soldées par un échec, un oisillon de cinq jours a été récupéré par la Société Ornithologique de Polynésie (SOP Manu) le 2 février dernier.

Le petit animal de 14 grammes a été prélevé de son nid, qui penchait dangereusement lors d’une

tempête.

« Cet oisillon, issu de l’une des plus jeunes femelles reproductrices (quatre ans), est une

étape excitante dans notre course pour sauver de l’extinction l’une des espèces d’oiseaux les

plus rares au monde« , s’est félicité Ben Ignace, chargé du programme Monarque de Fatu Hiva.

Le monarque de Fatu Hiva, oiseau endémique de l’île, est au bord de l’extinction. Décimé par le rat noir, les chats et la malaria aviaire, cet oiseau à plumes noires a vu sa population diminuer de 97% sur les 21 dernières années.

(Crédit Photo : Stella Jorgensen, SOP Manu)

Une fois qu’il aura pris son envol, ce nouveau venu dans la population de Fatu Hiva sera

transféré de sa couveuse à une volière extérieure, munie d’une moustiquaire pour le

protéger des moustiques.