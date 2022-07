La fraicheur s’installe, les agriculteurs s’adaptent

La saison fraîche s’étend d’avril à octobre, avec des températures entre 24 et 28 degrés. Mais ce n’était pas tout à fait le cas ses derniers jours : “On a eu sur l’île de Tahiti et Moorea, entre 18 et 20 degrés de manière générale, et une station à Papara qui est tombée à 16.7 dans la nuit” déclare Nicolas Agius, prévisionniste à Météo-France Polynésie française.

Au cours de l’hiver austral, certaines productions agricoles sont impactées par les températures basses. Mais les agriculteurs ont l’habitude et s’adaptent aux conditions météo. “Il y a eu une petite saison des pluies. La saison des pluies peut impacter sur les courgettes. Il faut savoir que ce sont des légumes très fragiles. Ça ralentit un peu, il y a quand même une partie des plantes qui commence à mourir, avec le choc entre le froid et la chaleur. C’est un coup difficile pour la croissance des plantes” indique Jean-Baptiste Tavanae, agriculteur biologique. “C’est comme les tomates, quand il fait trop froid, ça réduit la production, même les pota, la salade et les concombres…ça réduit” ajoute Claude Teriipaia, un autre agriculteur.

Malgré un retour à des températures normales pour la saison dès cette nuit, d’autres coups de froid sont à prévoir avec le maaramu. “Pour les prochains jours, le maaramu diminue sur la Société. Donc on devrait avoir, de nouveau, des nuits entre 19 et 20 degrés. En revanche, le maaramu se renforce du côté des Australes. Et on devrait avoir des épisodes assez venteux pour cette fin de nuit, mardi et mercredi. Notamment dans la baie de Rapa” explique Nicolas Agius.