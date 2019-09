Ethan et Kiara ont fait leur opération “school strike”

Devant le Monument aux morts, Kiara et Ethan s’équipent de leurs pancartes. Cette stèle jouxte le haut-commissariat, la présidence et le ministère de l’Environnement. Les deux collégiens ont séché 2 heures de cours vendredi après-midi pour soutenir la manifestation internationale “school strike”, la grève scolaire pour lutter contre le changement climatique

“Tous les déchets qu’on produit, ça va réchauffer la planète et la montée des eaux va nous affecter ici en premier, donc si on ne fait rien, tout va s’arrêter”, lance Kiara Gilroy, qui a fondé avec Ethan Finck l’association Eco Kidz du Fenua.

“Dans le monde, il se passe des millions de choses, comme la fonte des glaciers ou le dépeuplement des animaux, renchérit Ethan, et c’est ça que je trouve alarmant et qu’il faut montrer à tout le monde.”

Ethan et Kiara ont appelé à la mobilisation sur leur page Eco Kidz du Fenua suivie par plus de 700 internautes. Il n’a pas trouvé écho. Mais les parents les soutiennent. Tous sont convaincus qu’il faut bouger pour sauver le monde.

“Chacun à son niveau a la possibilité d’agir, après ce sont des choix personnels”, confie Cécile, la maman de Kiara. “C’est la nouvelle génération donc on espère vraiment qu’elle est en marche et qu’on va pouvoir changer les choses. Du moins c’est le positionnement de notre famille”, complète Samantha, la maman d’Ethan.

Et parmi les préoccupations de nos Eco Kidz : les mégots de cigarette. Ils jonchent par centaines nos rues. Composés de métaux lourds, les mégots partent dans nos caniveaux jusqu’aux rivières pour finir dans l’océan. Un mégot met entre 12 et 15 ans pour se décomposer et pollue à lui seul 500 litres d’eau.

“Chacun dit : mais ce n’est qu’un petit mégot que je jette par terre. Mais 8 milliards de personnes qui jettent un petit mégot par terre par jour, ça fait beaucoup !”, indique Kiara.

Ethan et Kiara ont pris rendez-vous avec le ministre de l’Environnement pour réclamer des mesures concrètes en faveur du climat. Tous deux représentent sur le fenua l’association Little Citizens for Climate reconnue d’intérêt général par l’Unesco. Elle a pour vocation de monter des projets en lien avec l’urgence climatique avec les jeunes.