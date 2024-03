Centrale solaire flottante à Raiatea : une première mondiale

La centrale solaire flottante de Tumaraa remplit un double objectif : produire de l’énergie et préserver les écosystèmes. Une première mondiale. « Cette construction avec pour objectif de protéger le corail est une nouveauté à l’échelle mondiale. On a des configurations différentes. Certaines font passer plus de lumière, d’autres moins, certaines bloquent les UV, d’autres encore non… On a des configurations différentes avec des productions d’électricité avec soit beaucoup de cellules photovoltaïques soit un peu moins… Tout ça pour regarder les rentabilités en termes de production d’énergie et de protection du corail » explique Serge Planes, chercheur au Criobe de Moorea.

À terme, quatre unités flottantes de 100 m2 seront installées sur le lagon, accueillant chacune une cinquantaine de panneaux solaires de 450 watts. Elles pourraient alimenter jusqu’à 200 foyers : « On est vraiment sur quelque chose de nouveau. L’objectif, ce n’est pas de mettre des batteries non plus, mais de mettre le système ouvert. De réinjecter directement du 220 volts dans le circuit, et finalement de diminuer la quantité de gazole qu’on a besoin pour créer de l’électricité. Cela contribue à un mix énergétique ».

Au-delà de l’apport énergétique, Tumaraa se positionne comme un véritable laboratoire à ciel ouvert pour la recherche environnementale. « On veut réduire notre consommation d’énergie fossile et utiliser le solaire. Aujourd’hui, c’est un problème au niveau du fonctionnement des centrales électriques. (…) L’électricité qui sera produite va servir à alimenter la cuisine centrale de la commune sur une durée de trois ans, ça sera une électricité gratuite. On verra si l’expérimentation est concluante » ajoute Cyril Tetuanui, maire de Tumaraa.

L’arrimage d’une première plate-forme vient de s’achever. Il marque le début d’une expérimentation de trois ans, durant laquelle Tumaraa servira de centre de recherche sur la biodiversité marine et de collecte de données énergétiques. Le but est de réduire considérablement la dépendance de l’île aux énergies fossiles.

Coût du projet : environ 90 millions de Fcfp, entièrement subventionné par l’investisseur.