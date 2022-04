Blue Cimate Summit – Le sommet mondial organisé du 14 au 20 mai en Polynésie

Nous vous l’annoncions début mars et c’est désormais officiel : le Blue Climate Summit, le sommet mondial pour le climat, sera organisé à Tahiti, du 14 au 20 mai prochain. Cet événement mondial, de haut niveau, a pour objectif de donner une nouvelle impulsion aux solutions pour combattre le changement climatique liées aux ressources de l’océan. Le sommet présentera également des opportunités d’investissement à fort impact. Les îles du Pacifique auront aussi l’occasion de faire connaître leurs actions dans les domaines océaniques et climatiques.

“Dans le concept polynésien, l’océan n’est pas un obstacle. C’est un chemin, une route, un espace où l’on vit, où l’on pêche et où l’on voyage.” Edouard Fritch, président de la Polynésie

Pour rappel, le sommet est un programme local de la Blue Climate Initiative, qui a ses origines en Polynésie. Il est devenu une action phare de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable.

“Pourquoi est-il important d’organiser le Blue Climate Summit en Polynésie française ? Parce qu’il y a Tainui atea, la plus grande aire marine gérée au monde; un sanctuaire de 5 millions de km² qui protège toutes les espèces de mammifères marins, toutes les espèces de requins, toutes les espèces de tortues marines et toutes les espèces de Mobula et dans lequel la pêche est certifiée respectueuse de l’environnement ; parce qu’il y a la réserve de biosphère de la commune de Fakarava qui, avec ses 19 000 km² est la plus grande réserve de biosphère du réseau français ; parce que, surtout, les populations du plus grand continent océanique ont un message pour le monde. À l’occasion du Blue Climate Summit, j’invite le monde à Venir en Polynésie française, à nous écouter et surtout à nous entendre” a déclaré le président du Pays, Edouard Fritch.

Un sommet mondial pour combattre le réchauffement climatique grâce à l’océan

Six missions principales ont été définies par les organisateurs du sommet :

– l’atténuation du changement climatique par les voies bleues ;

– la protection des océans ;

– l’élimination du CO2 dans les océans ;

– la promotion des collectivités saines ;

– une politique de tourisme durable ;

– une meilleure compréhension des océans.

Ce sommet sera parrainé par plusieurs personnalités dont le Prince Albert II de Monaco, l’océanographe et exploratrice Sylvia Earle, le propriétaire du Time Marc Benioff, le navigateur et président de la Polynesian Voyaging Society Nainoa Thompson, l’activiste Laura Turner Seydel et le philanthrope Andrew Forrest. Le Blue Climate Summit réunira également environ 250 scientifiques, chercheurs, décideurs, investisseurs, représentants de communautés, écologistes ainsi que des jeunes qui seront invités à travailler sur des stratégies océaniques et climatiques.

L’ancien président des États-Unis Barack Obama ainsi que l’acteur Léonardo Di Caprio ont été invités, mais n’ont pas encore confirmé leur présence.

The Ocean Concert le 20 mai, place To’ata

Le sommet débutera à la Présidence le dimanche 15 mai par un discours du Président Edouard Fritch. Il sera suivi d’allocutions d’autres dignitaires. Puis un prix d’un million de dollars sera remis aux lauréats du prix Océan Innovation de la Blue Climate Initiative.

Le mercredi 18 mai, la pirogue traditionnelle Fa’afaite rejoindra Hokulea à Taputapuatea pour un rassemblement des navigateurs PWO au nombre desquels Nainoa Thompson. Ce sera l’occasion de lancer un plaidoyer en faveur de la protection de l’Océan.

Le sommet prendra fin le vendredi 20 mai avec, en préalable, un accueil communautaire à la mairie d’Arue. L’après-midi, une exposition d’associations environnementales et de travaux réalisés dans le cadre des programmes scolaires sur l’environnement aura lieu sur le front de mer de Papeete.

Un grand concert The Ocean Concert clôturera les festivités à place To’ata. Ouvert à tous, il réunira des artistes locaux et internationaux qui ont à cœur de sensibiliser tous les publics et leur inspirer des initiatives en faveur de l’océan et du climat.

