Blue Climate Summit : des artistes internationaux et locaux réunis pour un concert à To’ata

Baptisé “Te Moana Nui O Hiva – le Concert de l’Océan”, ce rendez-vous final du Blue Climate Summit réunira des artistes polynésiens et internationaux mobilisés pour la protection de notre Océan.

Le concert s’annonce exceptionnel. Parmi les artistes locaux attendus : le groupe Hiva, Eto, Sabrina, le groupe Pepena, Teiho, le groupe Toa Ura, Rataro, le groupe Maruao, Teiva LC, Nohorai, le groupe Eono, le groupe Koru et le groupe Sissasue. Du côté des internationaux, si quelques noms circulent, la surprise reste entière.

Le concert sera diffusé gratuitement en Polynésie, en direct sur internet, grâce à une plateforme spécialement mise en place pour l’occasion par TNTV.

Le prix de la connexion est fixé à 15 $USD pour tous ceux qui souhaitent voir le concert ailleurs dans le monde.

Pour ceux qui souhaitent assister sur place à ce concert exceptionnel, les places sont en vente dès aujourd’hui mercredi à partir de 15 heures à la Maison de la culture.

PRATIQUE

Tribune 1, zone centrale : Tickets VIP au tarif de 6 000 Fcfp. Le ticket donne accès à une zone VIP située dans la fosse, au plus près de la scène ;

Tribune 1, zones latérales : Tickets VIP au tarif de 5 000 Fcfp. Le ticket donne accès à une zone VIP située dans la fosse, au plus près de la scène ;

Fosse : places debout à 2 000 Fcfp ;

Tribunes 2 et 3 latérales : Tickets engagement au tarif de 1 500 Fcfp.