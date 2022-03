Le Blue Climate Summit, un sommet mondial pour le climat… à Tahiti !

C’est probablement l’événement le plus important jamais organisé à Tahiti, du 14 au 20 mai. Par son thème d’abord : parler de climat, c’est parler de l’avenir de l’humanité. Par les personnalités qu’il doit réunir ensuite : l’ancien président des Etats-Unis Barack Obama, le Prince Albert II de Monaco, le propriétaire du Time Marc Benioff, ou encore l’acteur Leonardo Di Caprio.

Et cette liste est loin d’être exhaustive : le Blue Climate Summit devrait se coupler avec un Forum des Îles du Pacifique, un événement annuel qui réunit les chefs de gouvernement de 18 pays océaniens. Les premiers ministres d’Australie et de Nouvelle-Zélande y sont donc attendus, au côté des leaders des petites îles très menacées par la montée des eaux, comme Kiribati ou Tuvalu. Et de 250 scientifiques, ingénieurs, entrepreneurs ou encore écologistes.

Le Sommet a pour objectif de faire avancer des solutions tirant parti de l’océan pour combattre le changement climatique, de faire se rencontrer « des investisseurs avec des besoins et des opportunités au croisement de l’océan et du climat, de galvaniser des groupes de travail, et stimuler des annonces majeures ».

Quelques acteurs majeurs du sommet devraient se déplacer à Taputapuatea. Culturel, politique, environnemental, ce sommet sera aussi une énorme opportunité d’image pour la Polynésie, et un atout économique. L’hôtel Brando, par exemple, a déjà réservé l’intégralité de ses bungalows pour cette période.

Un concert regroupant des artistes internationaux de premier plan et des artistes locaux devrait clore en beauté ce rendez-vous, le 20 mai.