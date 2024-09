À Teahupo’o, le démontage de la tour des juges a démarré

Elle aura coûté au pays et à l’État 547 millions de Fcfp, montage et démontage inclus. La fameuse tour des juges aura bientôt disparu du paysage de Teahupo’o. Après un grand nettoyage à terre, place au démontage de la structure sur l’eau, près de deux mois après la fin des épreuves de surf.

Cet héritage des Jeux olympiques 2024 aura marqué les esprits au pk 0. L’impact de son installation sur l’environnement avait mobilisé des associations de la place avant que le projet soit remanié. Et finalement, la réussite des épreuves de surf semble avoir effacé le souvenir des polémiques. Aujourd’hui, l’Institut de la jeunesse et des sports, propriétaire de la structure, se montre rassurante pour cette opération de retrait de la structure.

« Pour le démontage, ce sont les mêmes recommandations, les mêmes obligations que pour le montage, explique Paul Chastroux, chargé d’opérations à l’IJSPF. Les entreprises doivent prendre toutes les dispositions pour préserver l’environnement. Pour respecter la faune et la fleur, les coraux notamment. Les dispositions qu’on avait mises en place dès le départ, à savoir des chenaux d’accès bien balisés pour accéder de la tour, sont toujours en place. Les entreprises respectent ces engagements. Même pour la phase de démontage, on est très vigilants à respecter ces obligations. »

– PUBLICITE –

Une phase de démontage estimée à 16 millions de Fcfp et, entre 15 et 20 millions de Fcfp pour les opérations de montage. Des montants qu’il faudra trouver à chaque fois qu’il sera question d’utiliser cette tour.

« La tour va être d’abord rangée dans des conteneurs et nous espérons pouvoir les stocker au quai de Teahupo’o. C’est l’endroit qui sera plus pratique pour le remontage de la tour, estime James Cowan, directeur de l’Institut de la Jeunesse et des Sports. Et des discussions sont en cours avec la Fédération tahitienne de surf pour la mise à disposition de la tour, de manière qu’elle puisse la monter pour les grands évènements, WSL etc. On peut imaginer qu’elle soit montée autre part, d’ailleurs, c’est un vœu de notre ministère de tutelle, à Vairao par exemple. »

Trop tôt pour envisager les opérations futures. Mais du côté de la Fédération de surf, on imagine tout de même faire de cette structure un monument à vocation touristique.