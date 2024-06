500 000 francs pour les 10 lauréats du 7e appel à projets rahui

Le septième appel à projets Rahui, porté par l’ONG Pew Bertarelli Ocean Legacy et la FAPE s’est conclu ce vendredi par la cérémonie des dix lauréats engagés dans la protection de la faune et de la flore locales. Depuis 2017, cet appel permet de contribuer au financement de 70 projets de protection des ressources marines et à la création d’un réseau d’acteurs du rāhui à travers les cinq archipels de la Polynésie française.

Une trentaine de candidatures ont été déposées cette année. De l’art à la science en passant par l’éducation, l’étude des espèces marines comme le bénitier ou le pétrel, les dix projets sélectionnés sont divers. Six sont portés par des établissements scolaires ou des associations oeuvrant spécifiquement auprès de la jeunesse.

Association Pahiva no Reao, Reao, Tuamotu : Actions et études de suivi pour le repeuplement en bénitiers de collectage des Zones de Pêche Règlementées sur l’atoll de Reao

Association Vaiaau Ta’u Moana Ta’u Patere Ma’a, Tumaraa, Raiatea : Aide à la gestion de la ZPR/rahui de Tumaraa et suivi des captures avec les pêcheurs des communes associées de Vaiaau et Fetuna pour mesurer l’évolution des ressources halieutiques

Association Toa’Hine Spearfishing, Moorea : Sensibilisation des jeunes de quartiers prioritaires à la pratique de la pêche durable et aux conditions de sécurité optimales

Société d’ornithologie de Polynésie française – SOP Manu, Gambier : Évaluation des principales zones d’alimentation le pétrel de Murphy et identification des aires marines à protéger

Association Rahui Nui No Tuhaa Pae, Australes : Promotion du projet grande aire marine protégée des Australes, le Rahui Nui no Tuhaa Pae, et information et sensibilisation à la protection du patrimoine naturel et culturel du large.

École élémentaire de Saint-Joseph, Nuku Hiva, Marquises : Création d’une Aire Marine Éducative à Hapaoa Hananai pour la protection des espèces endémiques et du garde-manger pour la population

École élémentaire de Pamata’i, Faa’a, Tahiti : Participation avec les élèves de l’AME au processus de création d’un rāhui dans le lagon de Faa’a en collaboration avec le comité rāhui de la commune, les représentants des pêcheurs et les associations.

Collège de Papara, Tahiti : Création d’un photoreportage scientifique, artistique et culturel sur les aires marines éducatives

École primaire de Tapuamu, Taha’a : Protection du jardin de corail du motu Tautau, gestion de l’Aire Marine Éducative et participation à la création d’un rahui avec la commune et les pêcheurs.

Poema Du Prel, Moorea : Sensibilisation à la navigation sans instrument en pirogue à voile traditionnelle et à l’observation des écosystèmes lagonnaires de Moorea

Chaque projet a obtenu une subvention de 500 000 francs.