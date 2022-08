Vers un prix unique de l’électricité aux Marquises

Ce mercredi, la Communauté de Communes des Îles Marquises (CODIM) a signé auprès de l’Agence française de développement (AFD) une convention de financement pour une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) à la mise en place d’une délégation de service public de l’électricité mutualisée aux Îles Marquises.

Actuellement, les six collectivités de l’archipel gèrent leur service public d’électricité différemment :

Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Pou et Ua Huka gèrent en concession

Tahuata et Fatu Hiva gèrent en régie

L’AMO permettra d’accompagner la collectivité vers la mise en place d’une seule concession.

(Crédits Photo : AFD)

Que permet ce projet ?

garantir un prix unique de l’électricité à tous les usagers marquisiens

développer les énergies renouvelables (EnR) en ligne avec l’objectif du Pays fixant à 75% d’EnR dans la production électrique d’ici 2030.

L’AFD a mobilisé une subvention d’un montant maximal de 7,9 millions Fcfp via le Fonds Outre-Mer (FOM), mis à disposition par l’État et déployé sur le territoire polynésien par l’Agence.

En 2021, ce sont 106 millions Fcfp en subvention qui ont été mis à disposition des acteurs publics polynésiens par l’AFD pour contribuer à faire émerger des investissements qui contribuent aux Objectifs de Développement durable (ODD).

À propos de la Communauté de Communes des îles Marquises



Créée en 2010, la Communauté de Communes des îles Marquises (CODIM) regroupe les six communes marquisiennes : Hiva Oa, Nuku Hiva, Fatu Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou et dénombre 9 835 habitants (2017). Elle a pour missions principales d’associer les communes membres à l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace ainsi que de favoriser le développement économique de son territoire.