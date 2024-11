Une hausse de 3.5% du nombre de salariés en 2023 en Polynésie selon l’ISPF

En 2023, l’emploi salarié en Polynésie française a connu une augmentation de 3,5 %, avec 71 840 emplois en moyenne selon la dernière publication de l’ISPF. Une progression saluée par voie de communiqué par la ministre Vannina Crolas. « Les résultats dévoilés témoignent d’une dynamique positive sur le marché du travail ». Il s’agit selon le ministère, de « la deuxième meilleure progression depuis 2001 ».

Cette progression, bien que plus modeste qu’en 2022, est soutenue par une relance dans le secteur touristique et un rebond industriel, qui profitent à presque tous les domaines d’activité. La hausse la plus marquée concerne le secteur tertiaire marchand (+4,6 %), avec une progression de 8 % dans l’hébergement et la restauration, ainsi qu’une augmentation de 9,4 % dans les transports.

Le nombre d’heures travaillées a aussi augmenté, contribuant à une hausse de 4,3 % de l’équivalent temps plein (ETP).

En parallèle, le salaire moyen a connu une hausse de 3,1 %, atteignant 349 900 Fcfp, tandis que l’inflation a grimpé de 3,3 %. Le marché du travail a montré un recul notable des demandeurs d’emploi, mais aussi une diminution des emplois aidés, alors que les employeurs préfèrent recruter en CDI et cherchent de plus en plus de diplômés de l’enseignement supérieur. Pour Vannina Crolas, « ces résultats montrent une transition réussie vers une plus grande stabilité de l’Emploi en Polynésie ».

« Des disparités persistent, notamment entre les genres. Bien que l’écart salarial se soit réduit depuis 2018, les femmes perçoivent encore un salaire inférieur de 6% à celui des hommes », regrette cependant le ministère.