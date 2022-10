Rentcool, une plateforme digitale gratuite consacrée à la location, en réponse à l’inflation

Lorsqu’on veut acheter, louer, échanger en Polynésie, on se sert le plus souvent des réseaux sociaux et notamment de Facebook. Selon les chiffres de la direction générale de l’Economie numérique (DGEN) datés de 2019, 88% internautes du fenua utilisent ce réseau.

Mais des sites internet spécifiques continuent de voir le jour. En réponse à la crise et à l’inflation, deux amis, Warren Otcenasek et Matahiarii Faatau, viennent de lancer la première plateforme web du fenua consacrée uniquement à la location d’objets divers entre particuliers.

“On s’est rendu compte qu’on accumulait pas mal de choses qui ne nous étaient plus utiles. On s’est demandé s’il y avait des personnes à qui cela pourrait servir. C’est comme ça que le concept est né” raconte Matahiarii, créateur du projet Rentcool. “Avec l’augmentation des prix, du coût de la vie… c’est une forme de résilience. Ce qu’on aimerait, c’est créer une communauté de particuliers”, ajoute Warren, gérant associé.

Objectif : économies donc, mais aussi écologie… “On évitera d’acheter des bien qu’on utilise qu’une seule fois, de les stocker à la maison.”

Sur Rentcool, il sera possible de louer du matériel de puériculture, de jardinage, ou encore de bricolage : “Par exemple, si vous avez besoin d’une débrousailleuse juste pour la journée, vous pourrez y avoir accès sur le site, s’il y a quelqu’un qui en propose une bien sûr”, explique Matahiarii. Seule la location de voitures sera impossible sur Rentcool.

Avantage de leur plateforme par rapport aux réseaux sociaux selon eux : la possibilité d’un contact par mail qui préserve la vie privée, un contrôle des objets mis en location, et une meilleure modération.

Après 4 mois de travail avec l’aide d’un concepteur de site internet, la plateforme gratuite est en ligne depuis le 30 septembre. Elle devrait encore se développer.