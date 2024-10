Nahiti Days : 3 jours pour plonger dans l’écosystème d’innovation de la Polynésie

Du 22 au 24 octobre, l’UPF se met à l’heure de l’innovation. Le consortium Nahiti (Nouvelles ApprocHes pour l’Innovation et la Technologie dans les Îles de Polynésie française) organise les Nahiti innovation days.

Au programme : des rencontres avec des experts locaux et internationaux, des conférences, ateliers… Objectif : donner aux participants les outils pour développer et concrétiser leurs projets innovants.

Chaque journée se déroulera sur un thème précis :

Mardi 22 octobre : De l'idée au concept – Comment transformer une vision en projet tangible ?

tangible ?

Mercredi 23 octobre : Développement et croissance – Explorer les ressources pour accélérer un projet innovant.

accélérer un projet innovant.

Jeudi 24 octobre : Expansion et transfert d'innovation – Se préparer à l'avenir avec les meilleures pratiques.

les meilleures pratiques.

Des start ups locales seront présentes, mais aussi des acteurs comme la French Tech Polynésie, des représentants du ministère de la Recherche, de l’Économie ou encore du haut-commissariat.

Le projet Nāhiti (Nouvelles ApprocHes pour l’Innovation et la Technologie dans les Îles de

Polynésie française) vise à structurer et fédérer l’écosystème d’innovation en Polynésie

française. Lauréat de l’appel à projets du Plan d’Innovation Outre-Mer (PIOM) inscrit dans

le Plan France 2030, Nāhiti a pour ambition de réunir les forces de la recherche, de

l’innovation et du privé pour offrir un accompagnement efficace aux porteurs de projets

innovants. Ce projet emblématique cherche à impulser une dynamique durable et

multi-acteurs, afin de soutenir le développement du territoire polynésien à long terme.

Programme complet et inscriptions en cliquant ici