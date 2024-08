L’indice des prix à la consommation en augmentation en juillet

Selon l’institut de la statistique en Polynésie française (ISPF), cette augmentation s’explique principalement par la hausse des services de transport (+ 15,4 %).

La hausse saisonnière des prix du transport aérien de voyageurs est de 19,2 %. D’autres tarifs sont également à la hausse comme ceux des véhicules (+ 0,3 %) et des biens et services pour l’entretien courant de l’habitation (+ 0,6 %) souligne l’ISPF.

Cette hausse est en partie compensée par la baisse des services de téléphonie et d’accès à Internet (- 3,3 %), des produits alimentaires (- 0,2 %) avec les prix des produits de la mer qui diminuent de 4,8 % et d’entretien et réparation du logement de 0,6 %.

Hors transport aérien international, l’indice des prix baisse de 0,1 % en juillet 2024, et est en hausse de 1,3 % sur douze mois glissants.

L’indice ouvrier (indice concernant la structure de consommation des ménages dont le chef de ménage est ouvrier, NDLR) est stable en juillet 2024, et augmente de 1,2 % en glissement sur douze mois.

Entre juillet 2023 et juillet 2024, l’indice général des prix à la consommation est en hausse de 1,3 %. En moyenne sur les douze derniers mois, cette variation est de + 1,2 %.