Légère hausse des prix à la consommation en novembre

Cette augmentation de 0,1% de l’indice des prix à la consommation « est comparable à la moyenne des mois de novembre observée sur les cinq dernières années », indique l’ISPF. Elle « s’explique principalement par la hausse des prix des produits alimentaires de 0,6 % et du transport de 0,1 % ». Les produits de la mer, ont ainsi augmenté de 2,6% en novembre, les huiles et graisses de 1,7% et les fruits de 2,2%.

Mais des baisses de prix ont également été constatées en novembre, notamment « sur les articles d’habillement et articles chaussants (- 0,5 %), (…) sur les loisirs et culture (- 0,4 %), (…) et sur les voyages à forfait (- 6,1 %) ».

« Entre novembre 2022 et novembre 2023, l’indice général des prix à la consommation augmente de 0,9 %. En moyenne, sur les douze derniers mois, cette variation est de 4,0 % », précise l’Institut de la Statistique. Mais l’inflation « ralentit », souligne le gouvernement dans le compte rendu du Conseil des ministres.