Le prêt à taux zéro en Polynésie française : pour qui et à quelles conditions ?

Explosion du coût des projets immobiliers d’un côté, hausse des taux d’intérêt de l’autre : symptôme d’une crise du logement, les ménagent achètent de moins en moins au fenua. La production de crédits est en retrait de 22,6%.

Infographie Tahiti Nui Télévision

Idem pour les crédits aux particuliers qui reculent de 19,5% sur un an, tiré par la chute éloquente des crédits à l’habitat : – 38,7% sur un an.

Infographies Tahiti Nui Télévision

Dans ce contexte, le projet de prêt à taux zéro apparaît comme un signe d’espoir parce qu’il permet de s’affranchir des frais de dossier et des intérêts. De quoi augmenter la capacité d’emprunt jusqu’à 40% en métropole.

– PUBLICITE –

« Concrètement, il s’agira de proposer aux banques une réduction de leur taxe sur le produit net bancaire, c’est la taxe spécifique aux banques. Et en contrepartie de ce gain fiscal, elles vont se priver de la recette constitutive des taux d’intérêts » expliquait sur le plateau de TNTV, Warren Dexter, ministre de l’Économie.

Infographie Tahiti Nui Télévision

Le coût de la mesure serait donc assumé par la Polynésie française. En Nouvelle-Calédonie, c’est une dépense pour le Territoire. Ici, il s’agirait d’un manque à gagner fiscal. « Ce qui compte pour la banque, c’est qu’effectivement, si on lui demande de mettre en place des prêts à taux zéro, c’est que l’intérêt qui n’est pas facturé soit compensé d’une façon ou d’une autre, soit par le paiement des intérêts directement comme en métropole ou bien alors sur un allègement de charges fiscales » indique Thierry Beltrand, directeur de l’Institut d’Emission d’Outre-Mer (IEOM).

Et l’Institut n’a aucun doute : un tel dispositif permettrait forcément de relancer l’investissement des ménages : « On a une baisse de la production de crédits de l’ordre de 20% depuis le début de l’année, c’est en train d’ailleurs de remonter petit à petit, mais ça permettrait effectivement de rebooster le secteur et de redynamiser la production de crédits à l’habitat qui est un petit peu molle en ce moment à cause de plusieurs facteurs. Il y a les taux d’intérêts qui sont encore relativement élevés et surtout le coût du foncier, le coût d’acquisition des logements qui sont devenus assez prohibitifs sur le territoire. On pense que les prix allaient baisser, mais ils ne baissent pas vraiment aujourd’hui ».

En Nouvelle-Calédonie, le prêt à taux zéro bénéficie chaque année à plus de 500 ménages primo-accédants depuis sa création, mais les critères d’attributions sur le Caillou sont contraignants.

Infographie TNTV

Ils sont liés aux revenus et au nombre de personnes dans le foyer, mais seulement pour l’immobilier neuf, et pas n’importe où.

« Si l’on veut faire financer un projet d’achat dans l’Ancien, par exemple, ce n’est possible qu’à l’extérieur du Grand Nouméa, donc grosso modo à une heure de route de Nouméa. Le dispositif a été modifié ces dernières années pour s’axer prioritairement sur le financement des biens immobiliers neufs pour soutenir la filière du BTP » précise Divy Bartra, gérant de l’agence Keller Williams.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Il faut aussi accepter d’autres difficultés, comme la longueur des délais d’instruction, car ces dossiers sont scrupuleusement analysés par les banques : « C’est-à-dire que ceux qui souhaitent bénéficier du prêt à taux zéro ont un certain nombre d’engagements à prendre. C’est réservé aux primo-accédants, déjà. Et par ailleurs, ils s’engagent à élire leur résidence principale dans le bien jusqu’au complet remboursement du prêt, ce qui peut être contraignant pour certains ménages qui peuvent avoir des projets de vie qui changent ».

En Nouvelle-Calédonie, la dépense fiscale s’élevait à environ 1 milliard par an en 2021. En Polynésie, où les taux d’intérêt atteignent près de 4%, le dispositif risque de coûter bien plus cher.