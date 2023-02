Consommation : les prix ont augmenté de 6,8% sur les douze derniers mois

Cette hausse de 0,3% au mois de janvier est due « essentiellement » à l’augmentation « des prix de la division produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+ 2,7 %) », selon l’ISPF.

L’Institut précise qu’entre « janvier 2022 et janvier 2023, l’indice général des prix à la consommation augmente de 6,8 %. En moyenne sur les douze derniers mois, cette variation est de 6,7 % ».

Pour ce qui est de « l’index du bâtiment et travaux publics », il a progressé de 2,9% en janvier. « Cette évolution s’explique par la hausse des coûts des salaires et charges (+ 8,2 %), des matériaux de construction (+ 0,8 %), notamment végétaux (+ 2,7 %) et électriques (+ 1,4 %), ainsi que celle des services de location (+ 1,5 %). Sur douze mois, l’index général du Bâtiment et Travaux publics augmente de 14,3 % », souligne l’ISPF.