Air Tahiti Nui : le Pays confirme son soutien à la compagnie

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le président directeur général a tout d’abord fait un point sur la situation financière et sociale de la compagnie au 30 juin 2020. On note une reprise progressive de l’activité depuis les vols de continuité territoriale affrétés par le Pays pendant le confinement (passager et fret inclus). Une tendance qui se confirme davantage depuis la réouverture des frontières internationales le 15 juillet dernier.

Sur le plan social, les employés de la compagnie ont également bénéficié des dispositifs d’aide à l’emploi mis en place par le Pays (dispositif exceptionnel de sécurisation de l’emploi) destinés aux entreprises contraintes de réduire temporairement leur activité du fait de circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

Dans ce contexte de crise inédit, le Vice-président a salué l’implication et la solidarité dont a fait preuve l’ensemble du personnel et les a remercié pour les efforts consentis durant cette période difficile.

Teva Rohfritsch a rappelé que la compagnie Air Tahiti Nui bénéficie d’un soutien fort et franc de la part du gouvernement. Il a également encouragé les équipes à poursuivre leurs efforts pour traverser cette crise, et continuer à servir la promotion de la destination et le développement touristique de la Polynésie.