À Raiatea, les tarifs des taxis pointés du doigt

La vidéo a été partagée plus de 500 fois sur les réseaux sociaux depuis sa publication vendredi dernier et vue plus de 30 000 fois : un coup de gueule lancé par un client mécontent après un transfert entre la ville de Uturoa et l’aéroport. Au moment du règlement, les 5 occupants du taxi : 2 couples et 1 homme (qui ne se connaissaient pas), ont dû payer 3 000 cfp, soit trois fois la valeur d’une course selon le client.



Mais pour certains professionnels de Raiatea, cette tarification serait correcte. « Mon van a 8 places, s’il y a une famille de 8 personnes, elle paie une course, mais si c’est 2 couples différents, chacun paie son trajet de 1 000 Fcfp pour aller, par exemple, à l’aéroport » explique Taraunu Roopinia, chauffeur de taxi.

Cette situation ne serait pas un cas à part, à en croire les commentaires de la publication. Et pourtant, selon les textes, la tarification des taxis est encadrée par une délibération de 2008 et par un arrêté du conseil des ministres et prévoit un prix à la course. Interprétation erronée ou choix délibéré à Raiatea ? La question demeure.

Autres points évoqués dans la publication, la propreté des véhicules et le manque de contrôle technique. Pourtant, tous les taxis auraient été passés au crible par la direction des transports terrestre en début de semaine dernière, et tous semblaient en règles… « Lundi matin, on m’a contrôlé, on a demandé les papiers, les permis, la carte violette. Tout est ok pour moi » admet Tauhiti Temaiana, chauffeur de taxi.

En plus du permis de conduire, la capacité de conduite est également requise pour tous les professionnels du secteur. Sur les 17 véhicules en circulation à Raiatea, seule une poignée de chauffeurs la détiendrait. Pour le reste, ils seraient en attente d’une date d’examen. « L’année dernière, il y avait l’examen. Certains l’ont passé et ne l’ont pas réussi. Je suis allé me renseigner, et il faut attendre la prochaine session d’examen. J’ai 2 chauffeurs qui attendent de repasser la capacité, l’idéal serait d’avoir 2 examens par an » nous dit Jovanni Teahui, chauffeur de taxi.

En attendant, l’installation des taximètres refait surface. Le sujet avait fait l’objet d’un projet de loi en décembre 2017 avec effet sur l’ensemble du fenua à compter du 1er janvier 2021.