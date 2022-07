1.8 milliard de Fcfp pour “dynamiser l’économie locale” et le logement social

C’est ainsi que près de 1,8 milliard Fcfp de crédits sont injectés afin de dynamiser l’économie locale et notamment le logement social, l’aide à l’investissement des ménages et les infrastructures routières et d’assainissement en particulier aux îles sous le vent.

Le gouvernement manifeste ainsi son soutien actif aux plus démunis et aux jeunes ménages dans un contexte néanmoins marqué par la nécessité de poursuivre en parallèle les investissements structurants créateurs d’emplois.

À cet égard, on note pour les opérations citées supra une allocation de 1 090 000 000 Fcfp, répartie de la manière suivante :