Volley-ball : une centaine d’athlètes à la Matariki Cup 2024

Arrivées vendredi dernier, les équipes des Îles Cook et de la Nouvelle-Zélande sont ravies d’être au fenua. Elles sont impatientes de débuter la compétition et de découvrir la culture locale.

Outre la compétition de volley-ball, cet événement est avant tout un échange culturel entre les délégations présentes. « On va faire un tour de l’île avec les deux délégations et on va s’arrêter sur des sites stratégiques. Et dans la semaine, peut-être qu’on ira au musée et voir un marae » indique Anne Kare, présidente de la Fédération Tahitienne de Volley-ball (FTV).

Les rencontres débuteront ce lundi soir à la salle Tahirimatea de Pamatai, avec les éliminatoires. Les équipes ont jusqu’à jeudi pour se qualifier.

Qui remportera cette première édition de la Matariki Cup ? La réponse vendredi 13 décembre lors de la grande finale.