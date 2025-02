Kohai Brothers fait les beaux jours du Stella Calais Volley-Ball

C’est sûrement la volleyeuse polynésienne la plus prometteuse de l’Hexagone. A seulement 19 ans, Kohai Brothers n’en finit plus d’impressionner les observateurs. Un parcours hors du commun pour celle qui évolue à Calais depuis l’été dernier. La jeune de Polynésienne a quitté le fenua à l’âge de 16 ans seulement pour tenter sa chance de l’autre côté du globe.

« Il y avait des clubs à Tahiti qui me demandaient donc je me disais que j’avais un bon niveau. Donc pourquoi pas me lancer en France et aller encore plus loin », raconte la jeune joueuse.

Malgré une faible expérience du haut niveau, sa première saison avec Calais est une réussite. Mais Kohai conserve l’humilité et l’envie d’apprendre. Elle admet avoir encore des aspects à améliorer, notamment son mental.

Cette remise en question permanente est un atout majeur pour son jeu, et pour l’équipe. Autre avantage et pas des moindres : sa joie de vivre. La bonne humeur de la Tahitienne a conquis le cœur des Calaisiens.

« Je suis toujours de bonne humeur. C’est ma force. Je rapporte la chaleur de Tahiti sur le terrain », s’amuse-t-elle.

Au quotidien, l’athlète puise sa plus grande force dans sa famille, qu’elle cite comme sa principale source de motivation. Cet attachement se reflète aussi dans son envie de réussir.

« J’ai des cousins et des cousines qui viennent me voir de temps en temps, de la famille de Paris. C’est assez rare. C’est dur, mais on fait avec », dit-elle.

Quoi qu’il en soit sa compréhension approfondie du jeu et sa capacité d’anticiper la trajectoire de la balle devraient lui permettre d’accéder rapidement à l’élite du volley français.

Il ne serait donc pas surprenant de voir Kohai en Équipe de France dans quelques années. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.