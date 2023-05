Une startup du fenua au Asia Pacific Social Innovation Summit

La Polynésie était représentée au Asia Pacific Social innovation Summit les 6 et 7 mai derniers à Taïwan. Un événement axé sur innovation sociale.

La startup Speak Tahiti Paraparau Tahiti travaille à la préservation des langues et en particulier du reo Tahiti. « Le but pour nous, c’était de faire rayonner un peu Tahiti, notre entreprise et la langue tahitienne, explique Magnolia Chaussoy-Liao, directrice de Speak Reo, filiale de Speak Tahiti Paraparau Tahiti. Mais pas seulement puisque aujourd’hui, notre but, c’est aussi d’aller toucher d’autres populations du monde pour essayer de les aider, grâce aux outils que nous avons développés, à reprendre possession de leur langue, et à la repartager un maximum. »

La petite entreprise a été invitée à participer à une table ronde « sur le sujet de Comment les entreprises trouvent des solutions face à une crise. Pour nous, la crise, c’est la disparition des langues indigènes. Le tahitien ne fait pas partie aujourd’hui des 40% de langues en danger qui ont été recensées par l’Unesco, mais on aimerait continuer à la préserver, histoire de ne jamais arriver à ces 40%. »

Parmi outils développés par la start-up, la plateforme E-reo qui permet à chacun de déployer des applications pour l’apprentissage et la diffusion de langues autochtones. Plusieurs communautés, notamment nord-américaines, utilisent déjà E-Reo. Le sommet de Taïwan a été l’occasion pour Speak Tahiti de faire connaitre un peu plus la plateforme et de créer des liens.

« On a créé des liens notamment avec les îles Cook, Hawaii, dans la région pacifique. Dans la zone asiatique, c’était un peu plus compliqué puisqu’il y avait la barrière de la langue. Et puis surtout les entreprises qui étaient présentes étaient très « tech » et ce n’était pas forcément notre cœur de cible. »

Par ailleurs, nous l’annoncions, la fondatrice de cette startup, Heiura Itae-Tetaa, a remporté le challenge international Woman Start. Un prix qui permettra à l’entreprise du fenua de participer au grand salon européen Viva Tech au mois juin prochain. De quoi faire rayonner le reo Tahiti un peu plus encore.