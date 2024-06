Le Reo Tahiti désormais disponible sur Google Traduction

Ce jeudi, le géant américain a annoncé la prise en charge de 110 nouvelles langues par Google Traduction qui viennent s’ajouter aux 133 autres langues jusqu’alors disponibles. Selon l’entreprise, il s’agit de « l’ajout le plus important jamais réalisé ». Une prouesse rendue possible grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Et le Reo Tahiti fait partie des nouveautés. Il est donc désormais possible de traduire des textes en instantané en langue tahitienne. Ces dernières années, plusieurs pétitions avaient été lancées pour que le Reo Tahiti soit intégré à cette fonction de Google. Ce qui est donc fait.

Parmi les 110 nouvelles langues, on trouve également le Breton, le Cantonais, l’Afar (une langue parlée à Djibouti, en Érythrée et en Éthiopie), mais aussi le Fidjien et le Tongien pour la zone Pacifique.

À terme, Google prévoit d’intégrer à ses services les 1000 langues les plus parlées dans le monde.