Un DU droit maritime et droit de la mer en mars 2024 à l’UPF

Ce Diplôme d’Université (DU), conçu à l’UPF sur la base des spécificités propres à la Polynésie française, vise à répondre aux besoins en expertise juridique dans le domaine maritime.

Présentation de la formation

Ce DU a été conçu pour offrir un éventail de connaissances juridiques aux différentes directions territoriales, aux organismes maritimes publics, ainsi qu’aux acteurs privés comme les armateurs, les opérateurs économiques et les services de contentieux maritimes.

L’objectif étant de former les participants à la réglementation applicable aux activités maritimes commerciales, à la délimitation des frontières et espaces maritimes, à l’exploitation des ressources de la mer et à la protection de l’environnement marin.

Les compétences développées incluent :

La maîtrise des règles juridiques relatives aux espaces maritimes, au littoral et à l’environnement marin.

La compréhension des réglementations internes et internationales en matière d’activités commerciales maritimes.

L’analyse et la résolution de problèmes juridiques liés au monde maritime.

Cette formation s’adresse aux individus titulaires au minimum d’un diplôme de niveau baccalauréat ou bénéficiant d’une validation des acquis professionnels, avec des notions de droit.

Les cours se dérouleront à l’UPF entre 17 heures et 20 heures en semaine, ainsi que certains samedis matin, ils seront également enregistrés et accessibles sur une plateforme pédagogique offrant ainsi une flexibilité maximale.

Financement

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet d’excellence « Narua », bénéficiant du soutien du dispositif national France 2030. Les frais d’inscription sont fixés à 80 000 Fcfp, rendus possibles grâce à une subvention de France 2030 (sous réserve de validation par le Conseil d’Administration de l’UPF).

Plus d’informations ICI