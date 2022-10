Un colloque sur les mémoires de Ariitaimai

Carole et Florent Atem ont tenu à venir présenter au président Edouard Fritch leur projet de colloque portant sur la cheffesse du clan des Teva qui épousa un aventurier britannique d’origine juive, Alexander Salmon. C’est un Américain, Henri Adams, qui recueillera ses récits qui constituent un témoignage essentiel sur la vie et les coutumes de son clan et au-delà des Polynésiens à une époque de transition qui devait conduire au protectorat français. Ce colloque qui se tiendra à l’Université de la Polynésie française rassemblera des thématiques de recherche en civilisation, en histoire, en littérature et en éducation.

Carole et Florent Atem, qui ont eux-mêmes déjà effectué des recherches et écrit sur ce sujet, ont invité des personnalités expertes provenant d’universités américaines, françaises, hawaiiennes, et de l’université de la Polynésie française (UPF). Ils ont également voulu y associer des étudiants doctorants polynésiens.