Théâtre : le 4e festival Te Vevo sous le signe de l’humanité

La scène de théâtre de la Petite Maison de la Culture s’apprête à accueillir du beau monde, du 28 février au 17 mars, à l’occasion du 4e festival Te Vevo, organisé par la compagnie du Caméléon.

Trois thèmes ont été retenus cette année : « L’homme, un animal comme les autres ? » ; « Le capitalisme à l’assaut de nos besoins vitaux ? » et « Parler pour réparer ? » . Chaque thème sera exploré pendant une semaine, nourri par des débats en présence d’artistes et de journalistes, et associé à une pièce de théâtre ainsi qu’à une œuvre cinématographique. Des personnes-ressources apporteront un éclairage sur les sujets abordés par leur engagement professionnel ou leur parcours personnel.

En première semaine, le spectacle « Canopée » et le film « Le Règne animal » , vont répondre à la thématique “L’homme, un animal comme les autres”. Suivra la semaine du “Capitalisme à l’assaut de nos besoins vitaux” , avec la projection du classique de Fritz Lang « Métropolis » et du spectacle « La Dernière nuit du monde » . La troisième et dernière semaine, “Parler pour réparer” , abordera les thèmes de la justice et de la prison, avec « Un homme debout » , mis en scène par Jean-Michel Van Den Eeyden, une pièce interprétée par l’ancien détenu Jean-Marc Mahy. Seul sur scène, il raconte les humiliations, la folie qui guette et les petits riens auxquels il s’est accroché pendant 20 ans pour tenir le coup.

INFOS PRATIQUES :

Soirées cinéma les mercredi à 18h30

Soirées spectacles du jeudi au samedi à 19h30 et le dimanche à 17h.

Tarifs: Cinéma : 1 000 F ; Théâtre : entre 2 500 F et 4 500 F

Pass Festival individuel : 12 000 F

Pass étudiant et -18 ans : 6 000 F

En vente dans tout le réseau ticketpacific et en ligne

Garderie sur place pour les plus jeunes, 1 500 F / enfant