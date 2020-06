Temira Dimier, deux fois lauréate du conservatoire

À Uturoa, 2 listes briguent la commune : celle de la maire sortante Sylviane Terooatea, Outuroa to tatou oire et Te reo amui no Uturoa, une union de trois groupes, menée par Matahi Brotherson. Depuis l’ouverture de la campagne, les candidats multiplient les tournées dans les quartiers et en centre-ville.