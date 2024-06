« Teahupo’o, le miracle au bout la route » , la bible de Tim McKenna

Une quinzaine d’années après avoir publié le premier volume de Teahupoo, La vague mythique de Tahiti, le photographe/vidéaste le plus connu du PK0 Tim McKenna dévoile son petit frère : Teahupoo, Le miracle au bout de la route, co-signé par Guillaume Dufau (ex-Surf Session, Thalassa) et Gra Murdoch (White Horses). Un opus aux allures d’œuvre d’art, compilant plus de 250 des plus beaux clichés de celui qui s’est définitivement installé en Polynésie au début des années 2000, après avoir découvert la vague en 1997.

De la Millenium wave de Laird Hamilton à l’éclosion de la Gen Z du spot, en passant par les clichés les plus insolites (non, la vidéo de Robbie Maddison ridant la vague en moto cross n’est pas fake), tout est dans l’ouvrage, qui ne se contente pas d’empiler les images.

« Il y a des gens qui ont vu mes photos et qui ne savent pas exactement pourquoi ou comment ça s’est passé, explique le photographe. C’était aussi l’occasion d’expliquer les grosses houles qu’on a eues, les plus importantes, les performances incroyables pendant les compétitions… bref, de faire la bible de tout ce qui s’est passé à Teahupoo depuis le début » .

– PUBLICITE –

Jamie O’brien, tout feu tout flamme (Crédit : Tim McKenna)

Niccolo Porcella, dans l’oeil du cyclone (Crédit : Tim McKenna)

Matahi Drollet, prince de Teahupoo (Crédit : Tim McKenna)

Matahi Drollet (Crédit : Tim McKenna)

Mihimana Braye (Crédit : Tim McKenna)

Jérémy Florès (Crédit : Tim McKenna)

Mike Stewart (Crédit : Tim McKenna)

Tahurai Henry (Crédit : Tim McKenna)

Si « Teahupo’o, Le miracle au bout la route » fait la part belle aux surfeurs, il met aussi en avant la nature de la Presqu’île et tous ceux qui contribuent ou ont contribué à en faire un endroit hors du temps. On retrouve ainsi, entre les témoignages de l’écrivaine Ingrid Astier, des journalistes David Michel et Nick Carroll, des hommages aux personnaliés du spot disparues comme Kalani David ou Malik Joyeux, prodige de Moorea mort noyé en 2005, à Banzaï Pipeline.

« Teahupoo n’est pas qu’un terrain de jeu, appuie le surfeur Ariihoe Tefaafana, qui rappelle à qui veut l’entendre que la vague et le mana des lieux sont uniques. Tim McKenna en sait quelque chose, ayant participé aux folles sessions de freesurf, lors des code red de 2011 ou 2019

Un nouveau chapitre de l’histoire de Teahupoo est en cours d’écriture, avec les qualifications aux Jeux Olympiques de Kauli Vaast et Vahine Fierro, gagnante de la dernière Tahiti Pro. Une victoire déjà mémorable pour Tim McKenna. « C’est quand même une histoire incroyable. Il n’y a que 280 000 habitants en Polynésie française, qui arrive à qualifier deux athlètes pour les JO. Et peut-être que ces deux athlètes gagnent une médaille d’or. C’est incroyable » , sourit-il.

Tim McKenna et plusieurs surfeurs locaux dédicaceront Teahupo’o, le miracle du bout de la route



à la librairie Odyssey le samedi 22 juin de 9h00 à 12h00



à Carrefour Punaauia le samedi 29 juin de 9h00 à 12h00