Programme des festivités culturelles de juillet

Marche sur le feu, expositions culturelles, village du Heiva ou encore sports traditionnels et courses hippiques, le mois de juillet est comme à son habitude synonyme de fêtes et de rassemblements culturels. Cette année, covid oblige, le port du masque et la distanciation physique devront être respecter.

Concernant le festival Tahiti Ti’a Mai, les places seront en vente dès mardi 8 juin à la Maison de la Culture et en ligne sur www.heiva.org

Infos pratiques :