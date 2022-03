Ouverture du salon artisanal de Ua Pou à l’Assemblée

Sous l’égide du ministère de la Culture, le service de l’artisanat traditionnel accompagne un nouveau salon entièrement dédié aux artisans de Ua Pou. Le comité Te tau tuhuka o Ua Pou, présidé par Wildorf Tata, a réuni 25 exposants, qui présenteront les œuvres de l’ensemble des membres du comité Te tau tuhuka o Ua Pou, soit 41 artisans au total.

La première vice-présidente de l’Assemblée de la Polynésie française, Sylvana Puhetini, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Eugène Sommers, la député Nicole Sanquer, ainsi que Nicole Bouteau et Mama Faaura, présidente de l’association de l’Artisanat d’art polynésien, étaient également présents pour cet événement. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Leur travail, basé presqu’exclusivement sur des produits et matières premières de l’île, met la sculpture à l’honneur. Sur os et sur bois bien sûr, mais plus particulièrement sur la fameuse pierre fleurie spécifique de Ua Pou. Les produits exposés démontrent le savoir-faire et l’habileté de ces artisans traditionnels. “Ce salon témoigne d’une détermination forte, mais aussi de l’excellence de la création artisanale, de son identité, tant au travers des matériaux que des créations” a souligné le ministre dans son discours d’ouverture.

Les visiteurs pourront découvrir des pièces uniques et de nombreux objets sculptés (umete, malles, penu…), ainsi que des tiki de toutes tailles, mais également des tapa, des parures en graines…

Ce salon met à l’honneur l’excellence de la création artisanale, son identité, dans une démarche de découverte et d’immersion dans l’identité des Marquises, et plus particulièrement de Ua Pou.

Tout au long de l’exposition, des démonstrations artisanales et des ventes de plats seront proposées aux visiteurs.

PRATIQUE

Ouverture du salon du 3 au 11 mars

De 8 heures à 17 heures

Le strict respect des gestes barrières sera appliqué par les organisateurs

Plus de renseignements au 40 54 54 00 et sur www.artisanat.pf ou sur Facebook