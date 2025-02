A Taiohae, une Maison de l’Enfance aussi pour les parents

La Maison de l’Enfance de Taiohae est un lieu d’accompagnement, mais aussi de lâcher prise. En fin de journée, des ateliers sportifs permettent aux parents de souffler, pendant que leurs enfants sont encadrés par des professionnels.

« C’est une structure vraiment bénéfique. Quand on vient faire du sport, nos enfants sont occupés avec les taties. Donc, on peut vraiment profiter du moment pendant que les enfants profitent avec leurs taties », sourit Coraline Trintignac, la présidente de l’association No To’u Maita’i. « Avant, c’était dans mon jardin et c’était beaucoup moins bien. Il y avait moins de taties et moins de mamans », ajoute-t-elle.

Du lundi au vendredi, la structure accueille des enfants de 3 à 10 ans, accompagnés de leurs parents pour apprendre, échanger et partager les joies comme les difficultés d’être parent.

« L’idée, c’est que ce soit vraiment un lieu ressource pour les familles. Un endroit où l’on trouve aussi des conseils sur la parentalité pour que les familles ne soient pas isolées avec tout un tas de question : C’est quoi être parent ? Comment je fais ? », explique Julie Heeani Garcera, la responsable de la Maison de l’Enfance.

Le jeudi, des sage-femmes de l’île interviennent au sein de l’établissement. Elles assurent un suivi médical et mènent des actions de prévention infantile, essentielles pour la santé des tout-petits et l’accompagnement des jeunes parents.

“Elles font le suivi médical des tout-petits. Elles font les vaccins, les soins, et répondent aussi aux questions de parents”, précise Julie Heeani Garcera

Plus qu’un simple service, la Maison de l’Enfance de Taiohae est une bulle de bienveillance pour petits et grands.