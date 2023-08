Nu’uroa fest : un goût de Heiva au Musée de Tahiti et des îles

Les groupes de danse du Heiva continuent de se produire. Événement gratuit, le Nu’uroa Fest est de retour pour une 4e édition. Il se déroulera au Musée de Tahiti et des îles ce samedi. Trois groupes de danse et deux groupes de chant sont au programme de ce rendez-vous culturel.

L’occasion pour le groupe Tamariki Makemo de remettre au Musée le meilleur costume hura nui de ce Heiva. « C’est une tradition. Depuis les années 90, chaque année, les collections du musée s’enrichissent de ces grands costumes, explique la directrice Miriama Bono. Le costume de Makemo est une pièce magnifique qu’on est très contents d’avoir. C’est aussi l’occasion pour nous de rencontrer les groupes et discuter avec eux. Directement après la réception, le costume sera mis en réserve. (…) Le costume rejoindra les 200 autres pièces que nous avons et fera partie de la prochaine exposition qui sera programmée pour les costumes du Heiva, certainement d’ici deux ans. C’est l’une des expositions phare et temporaire du musée, très prisée à la fois par le public polynésien, mais également par nos visiteurs et que nous essayons de faire tous les 4 à 5 ans en fonction du programme des autres expositions. »

Plus de 500 personnes sont attendues samedi à Punaauia.

Ce mercredi, la Maison de la culture annonce que plus aucun billet n’est disponible au bureau « communication » de Te Fare Tauhiti Nui. Les billets seront à récupérer sur place le jour de l’événement.