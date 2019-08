Natihei bluffe le jury de The Voice Kids

The Voice Kids est de retour sur vos écrans. Et cette année, nul doute que le télécrochet sera très suivi en Polynésie avec la participation du jeune Natihei, gagnant de Pakikids et déjà une petite star locale.

Vendredi soir pour les auditions à l’aveugle, le garçon de 8 ans a décidé d’interpréter L’amour existe encore de Céline Dion. Amel Bent a été la première a se retournée, suivie de suite par Jenifer. Patrick Fiori et Soprano n’ont pas tardé à suivre, bluffés par la voix du Tahitien. les coachs n’ont pas résisté à l’envie d’aller vers Natihei sur scène, dès la fin de sa prestation. Après l’avoir fait asseoir dans le fauteuil de Jenifer, les coachs l’ont questionné sur son accent : “Tu as un joli accent. Ça vient d’où ?” “De Tahiti” a répondu fièrement le garçon, récoltant des exclamations du public.

“Tu as une voix que tu maîtrise à la perfection du haut de tes 8 ans. C’est incroyable. Tu m’as beaucoup touchée”, lui a confié Amel Bent. Les coachs ont ensuite demandé à Natihei de leur chanter un air polynésien. Ils ont ensuite fait venir la famille de Natihei en plateau. Soprano et Patrick Fiori ont été couronnés de fleurs de tiare Tahiti. Grand moment de fierté pour les Tahitiens et moment de partage pour les coachs.

Malgré les tentatives d’Amel Bent, Natihei a finalement choisi Jenifer comme coach pour son aventure dans The Voice Kids.

