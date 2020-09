Nancy, la fille de James Norman Hall est décédée, Kate Feist Hall poursuit le travail de mémoire

Sa joie de vivre, Nancy Hall la partageait encore en 2018 lors de l’inauguration de la nouvelle terrasse en hommage à la Bounty. La petite fille du célèbre écrivain s’est éteinte à l’âge de 90 ans. Pendant près de 30 ans, elle s’était attelée à faire perdurer la mémoire de son père, James Norman Hall, à Arue dans leur maison datant des années 1930 : « Elle est née à San Diego et elle a grandi dans cette maison. À l’âge de 13 ans, elle est partie faire ses études à l’étranger et, lorsqu’elle s’est mariée, elle est venue s’installer sur la colline qui se trouve juste derrière (…) Ensuite elle est allée s’installer aux Etats-Unis mais régulièrement elle revenait ici parce qu’elle était très attachée à son fenua. Elle parle français, anglais et tahitien, raconte Emmanuel Nauta, employé du service du tourisme. Lorsque dans les années 1990, la maison est tombée en désuétude, elle a été à l’origine de la réhabilitation. Ce faisant, le Pays a acquis la totalité du site. Et avec l’association qu’elle a créé en 1993, ils ont mobilisé les bonnes volontés et les financements. Et le Pays a restauré ce fare et a confié à l’association des Amis de James Norman Hall, la gestion et l’exploitation du site. »

Une Nouvelle Étoile Brille 💫 🌟Nancy Ella Hall Rutgers est au près de son mari Nicholas Rutgers ainsi que ses… Posted by Maison James Norman Hall Tahiti on Monday, September 14, 2020

Grâce à cette réhabilitation, chaque année, le musée est visité par plus de 8000 personnes en majorité des touristes américains. Le décès de Nancy Hall ne vient pas remettre en question la continuité des projets puisque la nouvelle présidente de l’association, déjà désignée est aussi un membre de la famille : « Je pense qu’elle a dû percevoir que la fin était proche. Dès le début de cette année, elle a confié la présidence de l’association à sa nièce Kate Feist Hall, qui est la fille de son frère Conrad (…) Nancy était devenue depuis le début d’année, présidente d’honneur de l’association. »

Une relève déjà assurée avec de nombreux projets… L’association des Amis de James Norman Hall compte notamment mettre en place des séances de projections au sein du musée. Autre objectif, à plus long terme : devenir autonome dans la gestion du site, aujourd’hui financé en partie par le Pays.