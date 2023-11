Nancy Cavé croque les danseuses de Ori Tahiti

C’est dans le Jardin des Plantes, à Paris, que Nancy Cavé croque son modèle du jour. On dit souvent qu’un séjour en Polynésie est le voyage de toute une vie. Nancy a eu la chance de se rendre une fois au fenua. La beauté de Tahiti et la richesse de la culture locale n’ont fait que confirmer son amour de la destination.

« Mon attachement à la Polynésie est venu toute petite par une passion inexpliquée pour ce pays magnifique qui s’est ensuite concrétisée avec la danse polynésienne que j’ai pratiquée pendant plus de 10 ans et, ensuite, par toutes sortes d’arts dont le dessin. La Polynésie fera toujours partie de ma vie et de mon cœur », confie la jeune illustratrice.

Ce voyage l’a marquée à jamais. A son retour en métropole, elle souhaitait rester imprégnée de la culture locale. « J’essaie de conserver ce lien via l’illustration. C’est quelque chose qui restera dans ma vie. J’essaie de trouver tous les moyens pour que cela le reste. Et l’illustration en est un bon », souligne-t-elle.

Nancy Cavé expose certaines de ses œuvres à la Délégation de Polynésie à Paris. (Crédit: TNTV)

Nancy et Manon, son modèle du jour, ont fréquenté la même école de danses à Paris. La seconde est admirative du travail de son amie. « C’est chouette de voir des artistes promouvoir la culture polynésienne en France. Et des artistes manuels. On a souvent les danses, les chants et, pour le côté artistique, surtout les tatoueurs. Alors des illustrateurs, c’est cool aussi », sourit-elle.

Nancy expose certaines de ses œuvres, inspirées du Heiva i Tahiti 2023, à la Délégation de la Polynésie à Paris. Danseuses et danseurs s’y déclinent en différentes teintes : « Il y a Moena Maiotui qui, pour moi, reste la meilleure danseuse. Elle fait partie de celles qui m’ont inspirée. C’est grâce à l’un de ses vidéos que j’ai voulu commencer à pratiquer la danse tahitienne il y a très longtemps. Il y a aussi Maheana, qui est la gagnante de cette année, ainsi que le gagnant qui est le seul garçon de toute cette collection ».

Créer et encore créer, tel est le leitmotiv de Nancy. L’artiste ne compte pas s’arrêter là. Elle travaille actuellement sur un calendrier dans lequel figureront ses plus belles illustrations.