Mosimann en DJ set ce samedi 8 août

Le dernier week-end avant la rentrée, le DJ franco-suisse Mosimann pose ses platines en Polynésie dans le cadre idyllique du Manava Suite Resort Tahiti.

Mosimann connaît bien Tahiti, c’est la seconde fois que Radio 1 et Pulse Event l’invitent à mixer au fenua. La première fois était à To’ata en 2015 à l’occasion de la 2e édition du Tahiti Music Land.

Mosimann est un artiste complet : DJ-producteur, chanteur, compositeur, coach The Voice et un artiste certifié double disque d’or. En mars 2016, il est élu « meilleur DJ Performer français de l’année 2015 » par DJ Mag (Palmarès DJ Best of french 2015) devant David Guetta & DJ Snake.

Le warm-up de la soirée sera assuré par les DJ locaux Lalaland, Raimana (Temae Records) et T-Unit.

Soirée interdite aux mineurs.

PRATIQUE

Samedi 8 août de 17 heures à 23 heures au Manava Suite Resort Tahiti.

Entrée : 4.000 Fcfp en prévente, 4.500 Fcfp sur place. Offre VIP à 28.000 Fcfp.

Billets en vente aux Carrefour Punaauia, Faa’a, Arue et Taravao ; à Radio 1 Fare Ute et en ligne sur www.ticketpacific.pf