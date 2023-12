Matavaa : l’énergie ancestrale pour ouvrir les festivités

Des chants pour ouvrir le Matavaa. Le festival mythique des îles Marquises a démarré ce samedi sur l’île de Nuku Hiva.

« Pour la première fois depuis 100 ans, deux chants qui sont les plus sacrés, retrouvent leur place dans la vie marquisienne, explique Heretu Tetahiotupa, président du Comothe. Il est important de retourner à la source de ces chants et de ces danses qui avaient une fonction sociale, culturelle et spirituelle importante pour les tribus aux temps anciens. À travers ce festival, on a voulu plonger les différentes délégations marquisiennes dans cette recherche. »

La cérémonie d’accueil des 6 maires des iles Marquises a suivi. Ils ont traversé la baie à bord de la pirogue Vaka Nui, un symbole d’unité de ce peuple.

Crédit : Tahiti Nui Télévision

« Pour nous, la délégation de Hiva Oa, nous avons voulu mettre en valeur le thème de l’énergie ancestrale, explique Tefa Tehaamoana, chef de la délégation de Hiva Oa. Alors, nous montrons notre énergie à travers cette pirogue pour rassembler tout le peuple marquisien sur une seule ile ».

Malgré l’heure matinale, ils étaient des centaines à apprécier ce rare spectacle, immortalisé par des photos et vidéos… Parmi les passionnés de l’image, le président du Fenua Moetai Brotherson : « On a commencé très tôt vers 4h30 un chant venu de la terre et porté par les hommes. Mais là, on est en train d’attendre la grande pirogue avec les hakaiki à son bord. On est tous là. Il y a beaucoup d’émotion avec le soleil qui se lève. C’est magnifique ».

Le Tohua Temehea a vu défiler les six grandes délégations des marquises. Elles se sont présentées aux autorités et au comité organisateur et ont donné un avant-gout de leurs prestations.

Parmi elles, on compte une délégation de Tahiti. Les Tama Enana no Tahiti, et des groupes plus petits comme celui de Tahakahaka no te kuhane tapu, qui compte une vingtaine d’artistes. Pour le chef de la troupe, Huuti Peuehitu, « c’est évident : il faut qu’on vienne ici; Tous les groupes marquisiens dans le monde. Peu importe : la France, Tahiti… il faut qu’ils viennent sur la terre de nos ancêtres pour pouvoir exprimer l’amour de notre culture ».

Les enfants ont ouvert les festivités avec une série de chants et danses multiples qui montrent bien la diversité de la culture marquisienne.