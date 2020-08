Major Lazer en concert à Tahiti le 29 août

Après être venu en novembre 2019 pour la première édition du Tiki Fest, Diplo est de retour au fenua ! En effet, le groupe à la renommée internationale, Major Lazer composé du trio de DJ Diplo, Walshy Fire et Ape Drums, sera en concert le 29 août sur le terrain Bel Air à Punaauia.



Les clips de Major Lazer comptabilisent plus de 5 milliards de vues sur YouTube. Le groupe est suivi par plus de 20 millions de personnes sur les réseaux sociaux, et il a organisé le plus gros concert de l’histoire à Cuba devant 500 000 personnes.



Des artistes locaux se produiront également sur scène et assureront la première partie du concert : Aremistic & Birdking, et les DJ Mr Olson, Temae records et T-unit.

Plusieurs milliers de personnes sont attendus à l’événement qui se veut éco-responsable, en limitant les déchets plastiques à usage unique. Les verres seront réutilisables lors de la commande des boissons et les roulottes/food-trucks présents utiliseront de la vaisselle en carton ou compostable, respectueuse de l’environnement.

PRATIQUE :

Sur le terrain Bel Air, Punaauia

De 16 heures à 23 heures

Entrée prévente : 4 000 Fcfp / Sur place : 5 000 Fcfp

Points de vente : Smart Store (Centre Vaima) et iStore (Carrefour Plaza)

Billetterie en ligne : www.weezevent.com/MAJORLAZERTAHITI

Interdit aux mineurs

Mise à disposition des plateaux d’Outumaoro pour le parking du public