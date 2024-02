Le trio LEJ en concert à l’Intercontinental samedi 9 mars

Elles sont des spécialistes reconnues de la scène qui ne voyagent jamais à vide. Le trio LEJ, du nom des trois amies d’enfance (Lucie – Élisa – Juliette) ne manqueront pas de bagages : Lucie joue du saxophone, Élisa de la batterie, et Juliette du violoncelle, de la guitare et de la basse. C’est par leur mashup des tubes de l’été, en 2015 (Pharrell Williams, Major Lazer, Rihanna, Stromae ou encore O.T Genasis), qu’elles rentrent dans le grand bain.

Des centaines de millions de vues plus tard, elles reviennet en 2022 vers les reprises de chansons françaises (Gainsbourg, Brel, Aznavour, Lara Fabian…), dans un album sobrement intitulé Volume II.

LEJ se produira en concert sur le motu de l’Intercontinental Tahiti samedi 9 mars.

De gauche à droite : Juliette, Lucie et Élisa

Nées entre août et novembre 1993, Lucie, Elisa et Juliette ont grandi dans la même rue à Saint-Denis. Élisa et Lucie ont été élèves à la Maîtrise de Radio France, Juliette a continué au Conservatoire de Saint Denis avant de former L.E.J en 2013, dans le cadre d’un concours de reprises lié au groupe Tryo et au festival des Nuits de Champagne.



Elles se découvrent alors un talent pour la scène, de l’Olympia à la Cigale en passant par les festivals à très large public. Elles ont été récompensées par une Victoire de la Musique en 2017 (Révélation scène), et par un premier album certifié double platine (« En attendant l’album » ). Après un deuxième disque de compositions originales, « Poupées russes » , puis « Pas peur » en 2020, elles sortent « Volume II » , un album de reprise de chansons françaises.

INFOS PRATIQUES



Samedi 9 mars à 18h à l’Intercontinental Tahiti



Tarif : 5000xpf



Places en vente sur le site internet laproductiontahiti.com, chez Istore Carrefour Faaa, chez Lucky Store Champion Mahina, chez Sound Store Centre Vaima



Ouverture du motu à 17h30

Première partie avec Taloo à 18h30

Début du concert des LEJ à 19h15



Plus d’infos sur la page facebook L.A Production Tahiti