Soja de retour à Tahiti pour un concert à To’ata

Cinq ans après leur premier passage, les 7 musiciens de Soja n’ont pas oublié la chaleur du public polynésien. « Nous allons offrir le même show » se réjouit Rafael Rodriguez. « Et vous nous le rendez bien ! On ressent le mana ! » ajoute Bobby Lee.

Le groupe revient avec Beauty in Silence, un nouvel album de reggae récompensé aux Grammy Awards. Et pour leur prestation à To’ata ce samedi 28 septembre, le groupe réserve au public une playlist reprenant anciens et nouveaux morceaux.

Ils étaient 5 000 au premier concert de soja il y a 5 ans. Le groupe espère voir au moins autant de monde ce soir.