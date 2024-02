Le tout premier Raromatai festival se déroulera en mars

C’était une vraie demande de la population des Iles Sous-le-Vent à en croire les organisateurs. Raiatea, Tahaa, Bora Bora et Huahine vont vibrer aux sons des artistes du fenua. Durant deux week-ends, un groupe originaire de chaque ile, 3 groupes de Tahiti et 2 DJs se produiront à l’occasion du tout premier Raromatai festival. Au programme : Sissa sué o’kota’i, Pepena, Nohorai, DJ Raiguetss et DJ Pokessi. Soit au total 21 artistes.

Sur chaque ile, des trucks assureront le transport de la population et une opération Capitaine de soirée est prévue.

Le programme détaillé :

