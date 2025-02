Raromata’i Festival 2025 : la musique fait vibrer les îles sous le vent

Après une première édition réussie, le Raromata’i Festival revient en 2025 pour faire danser les îles Sous-le-Vent. Pendant deux week-ends, du 28 février au 8 mars, Bora Bora, Huahine, Raiatea et Tahaa accueilleront concerts live et DJ sets dans des cadres d’exception.

Avec un plateau artistique réunissant des groupes locaux et polynésiens, l’événement promet une immersion musicale intense, rythmée par du reggae, du rock et des sonorités bringue.

Les festivités débuteront le vendredi 28 février au chapiteau Fare Mata’i de Vaitape, à Bora Bora. Elles se poursuivront au motu Murimahora à Huahine le samedi 1er mars, et s’achèveront au chapiteau Toa Huri Nihi d’Uturoa à Raiatea le vendredi 7 mars, puis au motu Pearl Village de Tahaa le samedi 8 mars, avec des spectacles adaptés à chaque île. Buvettes, espaces VIP et navettes faciliteront l’accès et le confort du public.

Infos et réservations : www.raromatai-festival.com