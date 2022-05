Le Heiva i Tahiti de retour du 1er au 16 juillet

Attendu chaque année par la population, le Heiva est une véritable célébration de l’héritage culturel polynésien dans toute sa diversité. Il est l’expression la plus traditionnelle de notre culture, de nos langues, de nos légendes mêlant danse, musique, ’ori Tahiti et hīmene. Il rassemble les habitants et participants des différents archipels afin de célébrer la richesse de leur culture dans une ambiance unique et authentique.

Cette année, 19 groupes sont inscrits pour le concours, soit 9 formations en catégorie chant et 10 groupes de danse, ce qui représente près de 2 500 artistes. La première soirée aura lieu le 1er juillet et débutera avec la cérémonie du Rahiri.

Pour les 5 soirées de concours, les amoureux de la culture tout comme le grand public sont attendus nombreux pour célébrer et vivre les 141 ans d’existence du Heiva i Tahiti.

Ce mois de juillet pointera également le retour de nombreuses festivités comme le Umu Ti, la célèbre marche sur le feu qui marque le coup d’envoi des célébrations du Heiva i Tahiti. Cette cérémonie sera menée par le tahu’a Raymond Graffe et se déroulera jeudi 23 juin au Mahana Park dans la commune de Paea.

Le directeur de TFTN, Yann Teagai, la responsable production et communication de TFTN, Keaulana Kavera-Jordan, le tahu’a, Raymond Graffe, la présidente du comité Tahiti i te Rima’i rau, Nathalie Teariki, la secrétaire de la Fédération des jeux et sports traditionnels, Leilanie Laughlin, le président de l’association hippique et d’encouragement à l’élevage en Polynésie française, Coucou Izal, le responsable de la communication du Conservatoire artistique de la Polynésie, Fred Cibard, et le chef du groupe Tahiti ia Rurutu noa, Olivier Lenoir, étaient également présents. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Outre le chant et la danse, le Heiva i Tahiti met également à l’honneur les pratiques sportives traditionnelles comme le grimpé de cocotier, le levé de pierre, le lancé de javelot, le décorticage de coco et coprah, les courses de porteurs de fruits ou encore la lutte traditionnelle. Appelé communément Tu’aro mao’hi, il suscite toujours l’admiration du grand public et incarne les traditions polynésiennes parmi les plus authentiques et les plus spectaculaires.

Heiva Rima’i

Le 33ème Heiva Rima’i se tiendra également en marge des manifestations du Heiva i Tahiti et aura pour vocation de promouvoir toute la richesse créative et la diversité artisanale du savoir-faire polynésien issus des 5 archipels. Les courses du Heiva va’a mataeinaa se tiendront cette année, du 2 au 9 juillet sur le site de Tehoro à Mataiea et au parc Aorai Tini Hau à Pirae.

D’autres manifestations comme les courses hippiques du Heiva ou encore le Village du Heiva animeront ce mois de juillet festif.

Enfin, le marae Arahurahu accueillera la troupe Tahiti ia Rurutu Noa, dirigée par Olivier Lenoir les 16/17, 23/24 et 30 juillet à partir de 15h45. Les artistes s’exprimeront sur le thème « Pi’ifenua », l’appel de la terre.

PRATIQUE

Du vendredi 1er juillet au samedi 16 juillet 2022 à To’ata

Ouverture de la billetterie le lundi 30 mai à 9 heures

Billets en vente sur place au guichet unique de la Maison de la Culture ou en ligne ICI

Renseignement au 40 544 544, sur le site internet ou sur la page Facebook de la Maison de la Culture de Tahiti.