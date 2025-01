Le film Waltzing with Brando avec Billy Zane, en avant-première à la Maison de la Culture

Ce long-métrage a été tourné au fenua en mai 2023 entre Tahiti et Moorea. Pour ses producteurs, il illustre « le potentiel de la filière audiovisuelle et cinématographique du Fenua ». Waltzing with Brando a nécessité 18 jours de tournage et mobilisé plus de 40 techniciens locaux. « L’équipe locale a bluffé tout le staff par ses compétences et son dynamisme », indique Tareparepa Teinauri, productrice exécutive chez Filmin’Tahiti. « À force de se former et de collaborer avec des équipes externes à la Polynésie, les professionnels locaux montent en puissance. »



Alors qu’un projet de loi est en cours d’étude en Polynésie pour inciter les productions internationales à tourner au Fenua, la réalisation de Waltzing with Brando « illustre les bénéfices économiques et médiatiques de tels projets », souligne l’équipe de Film’in Tahiti. « Tout confondu, les retombées économiques sont très intéressantes pour le pays : emploi local, transport, hébergement, repas… Mais il y a aussi des retombées médiatiques considérables : 80 % du film a été tourné dans des décors naturels polynésiens remarquables. Le film figurait dans la short-list des Oscars, catégorie coiffure et maquillage, et sera diffusé à travers le monde entier en salle ou lors de festivals », commente Laurent Jacquemin, producteur.

Dans Waltzing with Brando, Billy Zane incarne un Marlon Brando. Dans cette comédie dont l’action se déroule dans les années 70, il décide de recruter un architecte californien pour construire une retraite écologique sur l’île de Tetiaroa.

– PUBLICITE –

Avant la toute première projection du film à Tahiti, l’acteur Billy Zane et le réalisateur Bill Fishman participeront à une séance de questions-réponses, dans une salle où toute l’équipe du film est attendue.

PRATIQUE

Avant-première Waltzing with Brando

Dimanche 2 février

17 heures

grand théâtre de la Maison de la culture