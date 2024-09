La To’ata night, une soirée spéciale DJ locaux le 13 septembre

Pour la première fois, 5 Dj locaux se succèderont sur la scène de To’ata le 13 septembre à l’occasion d’une soirée spéciale. La soirée baptisée « To’ata night » aura pour thème le « GLOW ».

Nasty, Pokessi, Rai Tahiti, As Suré et Azog feront vibrer To’ata avec de nombreux artistes invités : Only C, El Sueño, ou encore All In One en danse.

Chaque set inclura des références à la culture polynésienne, souligne Te fare tauhiti nui. Plusieurs danseuses de ‘ori Tahiti reconnues au fenua, seront présentes pour accompagner en danse les performances rythmées des DJ. Une démonstration de haka manu est aussi au programme. Objectif pour TFTN : redonner à la jeunesse l’envie de (re)découvrir sa culture.

La soirée sera animée par Alexandre, chargé de communication à Te Fare Tauhiti Nui, également artiste connu au fenua sous le nom de Mesik.

PRATIQUE

TO’ATĀ NIGHT – Soirée DJ autour des thème glow et culture polynésienne

Maison de la culture

Vendredi 13 septembre, 18h

Aire de spectacle de To’atā

Prévente : 1 500 Fcfp en tribune et 2 000 Fcfp en fosse

Tarifs le Jour J : 2 000 Fcfp en tribune et 2 500 Fcfp en fosse

Gratuit pour les PMR (accompagnateur PMR : 1 500 Fcfp, 1 seul accompagnateur par PMR)

Billets disponibles sur place au guichet de Te Fare Tauhiti Nui et en ligne ici.

Renseignements : 40 544 544 – Page FB : Maison de la Culture de Tahiti