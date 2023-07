Heiva i Tahiti: 3e soirée de concours

Pour la troisième soirée du Heiva i Tahiti 2023 deux groupes de danse, O Tamari'i Afareaitu en catégorie amateur, Toakura chez les professionnels et deux groupes de chants Tamari'i auti no Rurutu et Reo Papara étaient en concours. Retour en image sur la soirée du samedi 1er juillet.