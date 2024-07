À Maupiti, le retour de la pêche aux cailloux

Après une prière, le comité de la pêche aux cailloux énonce les instructions pour circuler sur le plan d’eau sans entraver la capture des poissons. Près de 2 000 personnes ont bravé la houle et le mauvais temps pour voir cette pêche traditionnelle.

Les navires s’éloignent à près de 3 km pendant que le filet est refermé Ce sont des signaux de fumée qui marquent le point de départ du retour vers le rivage. Il faudra près d’une heure au rythme des coups de cailloux donnés dans l’océan pour précipiter les proies dans le filet.

Puis tous les participants forment un arc de cercle qui se resserre vers la plage. Le filet est alors refermé. Difficile de savoir si les poissons sont nombreux à l’intérieur, car l’eau est trouble et empêche donc de les visualiser. « Ce que je retiens, c’est qu’on est tous réunis, toutes les générations, les enfants, les matahiapo… C’est incroyable de vivre ce moment, je sais que c’est unique. Ce n’est pas toutes les années. Je suis très reconnaissante » confie Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024.

« L’ambiance, la musique, l’impression de faire partie d’un tout, c’est vraiment exceptionnel » ajoute un visiteur. « La joie de vivre, tout le monde est en cohésion, avec le sourire, et c’est une fête populaire où il y a tous les âges en fait. Quand voit tous ces gens qui sont heureux, nous aussi on est heureux » déclare encore un autre..

« Qu’il y ait du poisson ou pas, ce n’est pas l’essentiel. L’essentiel, c’est ce rassemblement. L’essentiel, c’est le travail qui a été fait depuis l’année dernière. Et on voit la ferveur qu’il y a eu, la température est montée petit à petit. On voit que la ferveur de la population était là. C’est de mélanger la génération d’avant, la génération d’aujourd’hui, mais surtout les générations de demain, pour qu’ils puissent encore perdurer la pêche aux cailloux à Maupiti » indique Woullingson Raufauore, maire de Maupiti.

Si la présence des Miss Tahiti a ravi les participants, pas un élu n’a fait le déplacement : « Aucun membre du gouvernement, malgré les invitations par courrier officiel, je le dis haut et fort parce que c’est le Tavana, c’est le premier magistrat de l’île qui est en train de s’exprimer, au nom de sa population. Mesdames et Messieurs du gouvernement, monsieur le Président, nous sommes extrêmement déçus qu’il n’y ait eu aucune réponse de votre part, au moins une excuse, mais cela n’a pas été donné. (…) On veut prôner le tourisme en Polynésie française, les 600 000 qu’on espère atteindre, si on veut préserver la culture de la Polynésie française, et Maupiti l’a fait aujourd’hui, Maupiti l’a démontré ».

Cette journée de liesse collective sous le signe de la transmission s’est achevée par une cérémonie du 14 juillet anticipée et un défilé aux fare Tiurai.