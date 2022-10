19ème édition du salon des Australes du 17 au 30 octobre

Ce salon permet de retrouver à Tahiti des artisans et des créations des 5 îles de l’archipel des Australes, un rendez-vous à retenir particulièrement cette année car cette réunion n’avait plus eu lieu depuis 3 ans. Cette édition réunira 60 artisans venus de leur archipel spécialement pour l’occasion.

Le salon est organisé sur le principe d’une exposition-vente, mettant à l’honneur le savoir-faire des artisans ainsi que l’identité de chaque île. Les créations sont variées et mettent à l’honneur les matières spécifiques de l’archipel, tel que le roseau des montagnes, mais aussi l’excellence des créateurs dans le travail de la fibre (paniers, chapeaux, peue, etc.) et des autres matières de leur environnement : pandanus, écorce, bois de rose, aito, coquillages, etc.



Différents concours seront organisés sur le thème de l’emblème de chaque île dans différentes catégories : tifaifai, plateau sculpté, bouquet, diadème, sautoir en coquillages. Enfin, un concours du plus beau stand aura lieu, sur la base de l’espace occupé par chacune des îles des Australes. Des ventes de plats auront lieu chaque jour, dans l’idée d’immerger le visiteur dans la culture des Australes.

PRATIQUE

Assemblée de la Polynésie française

Du 17 au 30 octobre 2022

De 8 heures à 17 heures