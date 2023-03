17 participants au salon des jeunes artisans créateurs

Le Salon des jeunes artisans créateurs revient pour une 3e édition au Hilton Hotel Tahiti de Faa’a. Parmi les nouveautés de cette année, un jeu visiteur par tirage au sort, qui permettra au gagnant de remporter une journée d’immersion culturelle en va’a taie pour 2 personnes. Au programme, une nocturne sera organisée le vendredi 24 mars 2023 de 18h30 à 21h, avec un spectacle du groupe Manohiva pour mettre en valeur les créations des artisans au travers de tableaux vivants.

Pour cette 3e édition, 17 jeunes exposeront leurs créations. Comme chaque année, ils participeront au concours “réinventer la tradition”. Leurs œuvres seront notées par un jury composé de 6 membres, dont les parrains et les partenaires de l’événement.

“Il y a une vraie relève de l’artisanat traditionnel, note Vaiana Giraud, cheffe du Service de l’artisanat traditionnel. Et heureusement, parce que c’est un secteur où la transmission est essentiel, on est heureux de voir que ça fonctionne. Cette relève pourrait être plus visible, c’est l’objectif de ce salon : rappeler que l’artisanat traditionnel est un secteur d’avenir, et que c’est une voie à choisir pour tous ceux qui ont envie de créer“.

INFOS PRATIQUES

Les inscriptions se feront par message privé sur la page Facebook du Service de l’Artisanat traditionnel et par mail à l’adresse : [email protected]



L’inauguration officielle est prévue le mercredi 22 mars 2023 à 8h30 au Hilton Hotel Tahiti.



Les horaires d’ouverture au public sont de 9h à 18h tous les jours. Le détail de l’évènement est disponible sur le site www.artisanat.pf et la page Facebook du service.